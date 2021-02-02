Таможенники обнаружили 18 телефонов марки İphone у прибывшего из Грузии

В ходе таможенного досмотра в дверцах прицепа транспортного средства были обнаружены 18 мобильных телефонов марки Iphone 12

На основании информации, поступившей в Оперативный отдел Оперативного и следственного управления Западного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК), было задержано грузовое транспортное средство марки "Mercedes Benz", которым управлял прибывший из Грузии гражданин Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Во время допроса водитель заявил, что при нем и в управляемом им транспортном средстве нет подлежащих декларированию предметов и которые могут быть скрыты от таможенного контроля.

В ходе таможенного досмотра в дверцах прицепа транспортного средства были обнаружены 18 мобильных телефонов марки Iphone 12.