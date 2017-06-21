Акиф Човдаров: Таги Ахмедов, говори правду - ОБНОВЛЕНО2

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ После процесса адвокат Акифа Човдарова Садиг Расулов в интервью журналистам заявил, что Т.Ахмедов во время дачи показаний уклонялся от вопросов стороны защиты.

Как сообщает Report, С.Расулов отметил, что Т.Ахмедов на суде дал противоречивые показания: "Акиф Човдаров также заявил о желании задать Таги Ахмедову вопросы, хотел, чтобы тот остался на процессе. Судья не удовлетворил эту просьбу. Затем мы хотели узнать от Таги Ахмедова об источнике суммы в 3 млн манатов, которые он назвал заработной платой за 44 года. Однако судья не позволил нам сделать это. Я получил выписку о годовом заработке Таги Ахмедова за время его работы с 2006 года. Годовая сумма заработка Т.Ахмедова составляла 20-25 тыс. манатов. Но никак не 3 млн манатов".

Адвокат С.Расулов отметил, в анкетных данных выяснилось, что в то время Т.Ахмедова не было в стране: "Я направил запрос в связи с этим в Государственную пограничную службу. Согласно ответу на запрос, 26 марта Таги Ахмедова не было в стране. В то время он был в Дубае. Таги Ахмедов же отметил, что не говорил таких слов в ходе следствия. При этом судья дал ему указание выйти из зала и он ушел".

С.Расулов отметил, что в суде А.Човдаров попросил Таги Ахмедова говорить правду: "Акиф Човдаров ему сказал, "Таги Ахмедов, говори правду. Я 8 лет был твоим куратором. Между нами ни разу телефонного разговора не было". Это подтвердил и Таги Ахмедов".

Затем на заседании были допрошены сын Т.Ахмедова Руслан и племянник Али Ахмедов.

Процесс продолжится во второй половине дня.

***13:07

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На процессе показания дал Таги Ахмедов.

Как сообщает Report, после судебного заседания он не дал интервью журналистам.

Т. Ахмедов сказал "спасибо" журналистам, сел в автомобиль и уехал.

На процессе Т. Ахмедов ответил на вопросы адвокатов А. Човдарова. Адвокат задал ему вопрос "Какое у вас требование от Акифа Човдарова?", на что Т. Ахмедов дал интересный ответ: "Все читали поэму "Лейли и Меджнун". Весь мир знает, о чем идет речь в произведении. Даже известно, что хотела Лейли от Меджнуна. Тоже самое сейчас на процессе, всем все известно. Вы такой грамотный человек. И не знаете чего я хочу? Я требую деньги, которые отдал".

Т. Ахмедов в своих показаниях отметил, что А. Човдаров требовал от него покупки 10 автомобилей "Gelandewagen" для МНБ: "Я ему сказал "нет". В то время я позвонил бывшему министру Эльдару Махмудову. Однако он не ответил на звонок. После чего я поговорил с его помощником. Тот мне сказал: "Министр поручил ваше дело Акифу Човдарову". Эльдар Махмудов мой земляк. Мы давно с ним были знакомы".

В настоящее время процесс по делу продолжается.

***12:21

В административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова участвовал в качестве потерпевшего бывший начальник Бакинского метрополитена, руководитель Ясамальского районного отделения партии "Ени Азербайджан" Таги Ахмедов.

В настоящее время он присутствует на судебном заседании. Ожидается дача показаний Т. Ахмедова на суде.

Процесс продолжается.

Отметим, что А. Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А. Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С. Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А. Алиева и бывшего завотделом О. Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А. Човдарова, С. Мамедова, А. Алиева и О. Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.