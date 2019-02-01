Сын заместителя премьер-министра назначен на высокую должность

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сын заместителя премьер-министра Али Гасанова назначен на высокую должность в органах внутренних дел.

Как сообщает Report, некоторые сайты распространили информацию об освобождении замначальника Бинагадинского РУП, полковника полиции Эмина Гасанова от занимаемой должности.

Ответивший в связи с этим на запрос Report руководитель пресс-службы министерства внутренних дел Эхсан Захидов сказал, что замначальника Бинагадинского РУП, полковник полиции Эмин Гасанов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с наркотиками МВД.

Хафиз Гейдаров