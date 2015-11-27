Сын Фатуллы Гусейнова назвал имя человека, по указанию которого были расходованы 318 млн. манатов

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Срок меры пресечения в виде ареста в отношении директора дубайского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Адиля Гусейнова, находящегося в заключении, был продлен на 4 месяца.

Как сообщает Report, решением Наримановского районного суда срок меры пресечения в его отношении продлен до 2 марта 2016 года.

Арестованный в мае этого года А.Гусейнов был руководителем дубайского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана". В показаниях следствию А.Гусейнов заявил, что за время руководства филиалом он действовал по указанию председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, первого заместителя председателя правления Эмиля Мустафаева и других должностных лиц. Указания по расходованию средств на сумму 318 млн. манатов он непосредственно получил от руководства. Выдачей кредитов на то время занимался первый заместитель председателя правления Эмиль Мустафаев.

А.Гусейнов обвиняется в присвоении путем мошенничества 318 млн. манатов. Большая часть этих денег была израсходована на строительство двух заводов в Дубае.

Отметим, что в отношении А.Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК. Он является сыном полковника Фатуллы Гусейнова, убитого группой Гаджи Мамедова.