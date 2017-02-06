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    Сын экс-главы исполнительной власти назначен начальником полиции

    В органах внутренних дел произошли новые кадровые назначения

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые кадровые назначения.

    Как сообщает Report, полковник-лейтенант полиции Фаиг Гусейнов назначен начальником паспортного и регистрационного отдела Сураханского районного управления полиции. 

    Отметим, что до этого Ф.Гусейнов занимал должность начальника 29-го отделения полиции Ясамальского РУП. Он является сыном экс-главы исполнительной власти Бинагадинского района Гусейна Гусейнова. 

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