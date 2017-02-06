Сын экс-главы исполнительной власти назначен начальником полиции

6 февраля, 2017 12:47

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые кадровые назначения. Как сообщает Report, полковник-лейтенант полиции Фаиг Гусейнов назначен начальником паспортного и регистрационного отдела Сураханского районного управления полиции. Отметим, что до этого Ф.Гусейнов занимал должность начальника 29-го отделения полиции Ясамальского РУП. Он является сыном экс-главы исполнительной власти Бинагадинского района Гусейна Гусейнова.