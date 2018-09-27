Свояку Джахангира Гаджиева сократили срок заключения

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего директора Загатальского табачного завода İntertabakko Исмаила Хидаятзаде, обвиняемого в невозвращении кредита на 100 млн долларов в ОАО "Международный банк Азербайджана" и присвоении этой суммы.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Хафиза Насибова было зачитано решение.

Согласно решению, приговор суда первой инстанции изменен. Так, срок заключения был сокращен с 7 до 5 лет.

Отметим, что И.Хидаятзаде был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел в 2015 году. Экс-директор завода İntertabakko И.Хидаятзаде был обвинен в привлечении из ОАО "Международный банк Азербайджана" кредита на сумму 100 млн долларов и его невозвращении. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

И.Хидаятзаде обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК.

Бакинский суд по тяжким преступлениям осудил его на 7 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, И.Хидаятзаде подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд отклонил его жалобу, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, что И.Хидаятзаде является свояком бывшего председателя ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева.