Свояк арестованного генерала ликвидированного МНБ обвиняется в даче взятки

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В отношении свояка экс-начальника Главного управления по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями ликвидированного министерства нацбезопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова Мусаннифа Талыбова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, М.Талыбову предъявлены обвинения по статьям 312 (Дача взятки) и 178 (мошенничество) УК.

Согласно обвинительному акту, он обещал, что освободит из тюрьмы отца соседа и поможет оформить документы на его земельный участок. Взамен на это М.Талыбов получил от потерпевшего в целом 30 тыс. манатов.

В дальнейшем он не сдержал обещания и был задержан на основе жалобы потерпевшего. В отношении М.Талыбова, у которого имеются проблемы со здоровьем, была избрана мера пресечения - полицейский надзор .

На подготовительном заседании суда объявили, что обвиняемый не явился в суд.

Напомним, что решением Бакинского военного суда С.Гурбанов был приговорен к 14 годам тюремного заключения.