На автодорогах за нарушение карантина оштрафованы свыше 35 тыс. человек

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Сотрудники Государственной дорожной полиции Азербайджана обнародовали информацию о проделанной работе в связи с введенным на территории страны особым карантинным режимом в период с 00:00 22.04.2020 года по 00:00 23.04.2020.

Как сообщили Report в дорожной полиции, за нарушение особого карантинного режима, установленного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в указанный период на автомобильных дорогах республики 1 208 водителей автотранспортных средств в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушений были привлечены к административной ответственности.

В целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики было привлечено 36 364 участника движения.