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Сводка МВД по нарушителям правил жесткого карантина

Сводка МВД Азербайджана по нарушителям правил жесткого карантина

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обнародовало число нарушителей, попытавшихся въехать или выехать из Баку в нарушение правил жесткого карантина.

В ответ на запрос Report начальник отдела Управления, полковник Кямран Алиев отметил, что в период с 00:00 до 22:00 часов 21 июня на территории страны за нарушение требований специального карантинного режима по статье 211.1 Кодекса об административных проступках были оштрафованы 1 440 человек, в том числе 132 человека за нарушение требований статьи 211.2 Кодекса. В общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 572 человека.

К.Алиев отметил, что на карантинных постах, установленных на трассах Алят-Астара, Баку-Шамахы и Баку-Губа, выявлено 900 водителей транспортных средств, не имеющих разрешений.

Напомним, что в связи с принятым Кабмином Азербайджана решением о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля будет действовать жесткий карантинный режим.

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