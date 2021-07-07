Свидетель дал показания в ходе суда над воевавшим в Карабахе иностранцем

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был привлечен Арменией к боевым действиям в Карабахе.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был привлечен Арменией к боевым действиям в Карабахе.

Как сообщает Report, в качестве свидетеля на процессе под председательством судьи Самира Алиева был допрошен Ариф Османов.

В своем заявлении А.Османов сказал, что в ходе прогулки возле Парка военных трофеев, он стал свидетелем задержания обвиняемого: "Нас пригласили. Во время обыска , при нем и в его сумке были найдены записки на армянском и русском языках и телефон".

На процессе был проведен анализ документов. В документах отмечается, что Дубаков несколько раз въезжал из России в Армению, а оттуда - на оккупированные территории Азербайджана.

Как член организации "Вома" в Армении, он участвовал в военных учениях на оккупированной территории Азербайджана.

Руководителем организации был руководитель первой разведывательной группы, участвовавшей в войне в Карабахе на стороне Армении, Владимир Вартанов.

В справке Федеральной службы России отмечается, что в 2018-2019 годах Эдуард Дубаков несколько раз въезжал в Армению из России.

При просмотре его телефона была обнаружена переписка с пользователем под именем "Арцахский".

Кроме того, по телефонной переписке установлено, что Дубаков имел телефонные разговоры с Артемом, Самиром Мирзаяном, Зараряном и другими лицами.

Эдуард Дубаков дал показания следствию.

В заявлении, данном следствию, Э.Дубаков заявил, что в 2018 году увидел в социальных сетях видеоролик организации "Вома":

"При просмотре видеороликов я стал свидетелем проведения организацией военных учений. Я поинтересовался организацией. Их целью была подготовка молодых кадров для участия в боевых действиях против азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Я армянин по отцу, хотя живу в России. Посмотрев это видео, я захотел помочь армянам. Поэтому я решил сотрудничать с организацией "Вома". Через интернет я стал членом организации. В 2018 году приехал в Армению. Там организация привлекла меня к тренингам. Целью учений было участие в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана, создание паники среди мирного населения и совершение взрывов. В 2018 году я принял участие в нескольких тренингах. Нас отвезли в Шушу, Ханкенди и другие районы. Там мы ознакомились с местными условиями в районах, где должны были проходить бои. В конце 2018 года я вернулся в Россию. Затем в июле 2019 года я снова прибыл в Армению, а оттуда и на оккупированные территории, участвовал в учениях. 14 января 2021 года я приехал в Азербайджан".

Процесс будет продолжен 14 июля.

Дубакову Эдуарду Сергеевичу, являющемуся гражданином России, предъявлены обвинения по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в сообществе организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.