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Свадебные гуляния в Саатлы прервала полиция

Свадебные гуляния в Саатлы прервала полиция В отношении двух организаторов торжества составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях
Происшествия
11 августа 2020 г. 11:53
Свадебные гуляния в Саатлы прервала полиция
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Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции регулярно проводят мероприятия по предотвращению нарушений специального карантинного режима, объявленного в целях защиты здоровья населения в борьбе с коронавирусной пандемией.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского РОП в селе Деде Горгуд данного района были выявлены лица, пытающиеся организовать свадебное торжество во дворе своего дома.

Сотрудники полиции прервали свадебную церемонию. В отношении двух организаторов торжества были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, гости мероприятия получили строгое предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda polis toyu yarımçıq dayandırdı

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