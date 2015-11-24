​Супруга Эльдара Махмудова уволилась

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Тахира Махмудова уволилась.

Как сообщает Report, она ушла с работы по собственному желанию. В качестве причины Т.Махмудова привела проблемы со здоровьем.

В заявлении Report завотделом по прессе и связям с общественностью Конфедерации профсоюзов Азербайджана Назим Агамиров подтвердил информацию.

"Она написала заявление и уволилась по собственному желанию", - сказал Н.Агамиров.

Отметим, что Т.Махмудова является супругой экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

Т.Махмудова родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Азербайджанский нефтехимический институт имени М.Азизбекова.

С 2007 года работала на должности секретаря Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Является членом Меджлиса и Исполнительного комитета КПА.