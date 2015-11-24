 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Супруга Эльдара Махмудова уволилась

    Тахира Махмудова ушла с работы по собственному желанию

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Тахира Махмудова уволилась.

    Как сообщает Report, она ушла с работы по собственному желанию. В качестве причины Т.Махмудова привела проблемы со здоровьем.

    В заявлении Report завотделом по прессе и связям с общественностью Конфедерации профсоюзов Азербайджана Назим Агамиров подтвердил информацию.

    "Она написала заявление и уволилась по собственному желанию", - сказал Н.Агамиров.

    Отметим, что Т.Махмудова является супругой экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

    Т.Махмудова родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Азербайджанский нефтехимический институт имени М.Азизбекова.

    С 2007 года работала на должности секретаря Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Является членом Меджлиса и Исполнительного комитета КПА. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi