Сумгайытский апелляционный суд отменил решение о наложении штрафа на компанию

Сумгайытский апелляционный суд отменил решение о наложении штрафа в размере 5846 евро (около 11 000 манатов) на ООО Design One.

Как сообщает Report, штраф был определен на основании протокола, составленного Палатой по надзору за финансовыми рынками.

Сумгайытский апелляционный суд отменил решение Сумгайытского городского суда от 10 мая 2019 года, признающее компанию виновной в соответствии со статьей 430.4 Кодекса об административных проступках.

Согласно решению, дело было направлено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.