Судебный процесс сына Галиба Арифа отложен

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении сына руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова) Арифа Рагимова 1998 г.р., обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова было объявлено, что обвиняемый не явился на суд.

Заседание суда отложено до 15 марта.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана официальной информации, 7 сентября в 16:00 на территории Сабаильского района автомобиль марки Subaru, за рулем которого находился житель столицы Ариф Рагимов, столкнулся с припаркованным на обочине дороги автомобилем Toyota Prado жителя Баку Сеймура Мамедова и, потеряв управление, врезался в автомобиль марки Opel жителя Лерикского района Физули Мамиева.

Ф.Мамиев и его пассажир, земляк Кямал Мамедов погибли на месте ДТП, другие два его пассажира, а также А.Рагимов и его пассажир госпитализированы. После оказания А.Рагимову первой медицинской помощи, его выписали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело и решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что А.Рагимов приходится сыном руководителю пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галибу Арифу (Рагимову). Авария произошла в момент возвращения А.Рагимова из расположенного на прибрежье центра отдыха. Г.Ариф признан по делу потерпевшим.