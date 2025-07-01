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Суд вынес решение в отношении задержанных по делу "Sputnik Азербайджан"

Суд вынес решение в отношении задержанных по делу "Sputnik Азербайджан" Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении директора Информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией вчера в офисе медиаресурса.
Происшествия
1 июля 2025 г. 18:00
Суд вынес решение в отношении задержанных по делу Sputnik Азербайджан

Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении директора Информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате операции, проведенной полицией вчера в офисе медиаресурса.

Как сообщает Report, решением Хатаинского районного суда они арестованы сроком на 4 месяца.

Им предъявлены обвинения по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем), 193-1.3.2 (совершенное в значительном размере) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что 24 февраля глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Sputnik) в Азербайджане. Он заявил, что медиаресурс может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжало свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə "Sputnik Azərbaycan" işi üzrə saxlanılan şəxslər barəsində qərar çıxarıb

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