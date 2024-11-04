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Суд вынес решение по апелляции в отношении обвиняемых по "Тертерскому делу"

Суд вынес решение по апелляции в отношении обвиняемых по "Тертерскому делу" последние два абзаца - шаблон
Происшествия
4 ноября 2024 г. 11:54
Суд вынес решение по апелляции в отношении обвиняемых по Тертерскому делу

Завершился судебный процесс по апелляции на приговор в отношении обвиняемых по "Тертерскому делу" - Руслана Микаилова, Санана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева.

Как сообщает Report, решение оглашено в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова.

Согласно решению, апелляционная жалоба обвиняемых не была удовлетворена.

Отметим, что согласно приговору, оглашенному на суде под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева, Руслан Микаилов был приговорен к 6 годам и 10 месяцам, Санан Машиев - к 4 годам и 10 месяцам, Джабир Гахраманов - к 6 годам и 8 месяцам, а Эльчин Алиев - к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы. Все они подали апелляционную жалобу на вынесенный приговор.

Напомним, что в декабре 2021 года Генпрокуратура приняла решения о возобновлении уголовных дел по "Тертерскому делу". В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены десятки человек по подозрению в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении служебных полномочий.

Им было предъявлено обвинение по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə "Tərtər iş"ində təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı qərar verib 

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