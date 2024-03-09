По делу Toplum TV арестованы еще два человека

9 марта Хатаинский районный суд Баку принял решение об аресте Алескера Мамедли, задержанного по делу Toplum TV.

9 марта Хатаинский районный суд Баку принял решение об аресте Руслана Иззетли, задержанного по делу Toplum TV.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на заседании под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

В отношении Р.Иззетли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что 6 марта в соцсетях распространилась информация о проведении обысков в офисе Toplum TV и наличии задержанных. Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила, что на основании поступившей информации сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия в офисе, расположенном по адресу: Наримановский район, улица Ю.Чемензяминли, дом 98 "Б", а также по другим адресам.

Отмечается, что в отношении соучредителя Toplum TV Акифа Гурбанова и его сотрудников - Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова, Мушфига Джаббарова и Али Зейналова - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В отношении А.Гурбанова и вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

18:28

9 марта Хатаинский районный суд Баку принял решение об аресте Алескера Мамедли, задержанного по делу Toplum TV.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на заседании под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

Он был заключен под стражу на 4 месяца.