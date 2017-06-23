Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Суд вынес приговор несовершеннолетнему, сбившему в Баку женщину на Porsche.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

Сабунчинский районный суд 22 июня принял решение об удовлетворении ходатайства о принятии принудительных мер воспитательного характера в отношении Адиля Мамедова (имя и фамилия условные), не достигшего возраста, позволяющего привлекать в уголовной ответственности комиссией по защите прав и делам несовершеннолетних, функционирующей при Исполнительной власти Сабунчинского района, и отправке его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Исполнение решения возложено на комиссию по защите прав и делам несовершеннолетних, функционирующей при Исполнительной власти Сабунчинского района и Сабунчинское районное управление полиции.

Напомним, что 3 марта 2017 года водитель неизвестного автомобиля на территории Сабунчинского района сбил пешехода Мамедову Хаялу Анвар гызы и после этого сбежал с места происшествия. Х. Мамедова скончалась от полученных травм в городской клинической больнице №3.

По факту в Следственном отделе Сабунчинского РУП было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление было совершено водителем автомобиля марки Porsche с государственными номерными знаками 99-BS-999, несовершеннолетним Адилем Мамедовым (имя и фамилия условные).

Уголовное дело было определено статьями 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения, т.е. вождение транспортных средств со стороны лиц, не имеющих на это право, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (побег с места ДТП) УК.

В отношение лица, имеющего право на управление транспортным средством Надира Мамедова (имя и фамилия условные), было применено административное наказание, предусмотренное статьей 335.3 Кодекса об административных правонарушениях, за то, что тот доверил управление транспортным средством своему сыну, не имеющему на это право - несовершеннолетнему А. Мамедову.