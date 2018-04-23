Суд удовлетворил гражданский иск СГБ по "Делу МНБ"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабунчинском районном суде завершился судебный процесс над экс-начальниками управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) – генералами Субахиром Гурбановым, Теймуром Гулиевым и Натаван Мирватовой, а также иными должностными лицами этой структуры – Физули Алиевым, Зауром Мамедовым, Натиком Алыевым, Фархадом Атаевым, Анаром Ширалиевым, Эшгином Алиевым и Эльшадом Азизовым.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, было объявлено решение в связи с направлением представления президенту страны о лишении генералов звания, в соответствующие органы – лишении званий других лиц.

По приговору, гражданский иск потерпевших был удовлетворен частично. Дашкесанский эпизод исключен из обвинения.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск Службы госбезопасности против обвиняемых на 1 млн манатов.

Часть арестованного имущества генералов и других была конфискована. С некоторого имущества арест был снят.

Напомним, что решением суда генерал Теймур Гулиев приговорен к 12 годам, Физули Алиев - 14 годам, Заур Мамедов - к 10 годам и 6 месяцам, Натиг Алыев - к 10 годам и 6 месяцам, Анар Ширалиев и Эшгин Алиев - к 3 годам лишения свободы каждый.

Э.Азизов и Ф.Атаев приговорены к условному наказанию с 3 годами испытательного срока. Они были освобождены в зале суда.

Натаван Мирватова, в отношении которой не была принята мера пресечения в виде ареста, приговорена к условному наказанию с 5 годами испытательного срока.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирватова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.