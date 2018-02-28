Суд сократил срок наказания начальника отдела бывшего МНБ с 12-ти до 5 лет

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вусала Алекперова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева огласили постановление суда, согласно которому, срок наказания В.Алекперова сокращен с 12-ти до 5 лет.

Апелляционная жалоба потерпевших не была удовлетворена.

Отметим, что В.Алекперов обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2, 294.3, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.

Наложен арест на принадлежащий В.Алекперову и оформленный на имя его супруги Шахлы Алекперовой частный дом и земельный участок площадью 0,18 га в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар Сабаильского района и квартиру по адресу: Ясамальский район, улица Шарифзаде, дом 164, кв. 42. Имущества, на которые наложен арест, оцениваются в 1 млн 277 тыс. манатов.

По приговору Бакинского военного суда В.Алекперова лишили свободы сроком на 12 лет. Суд также вынес специальное решение о лишении его звания полковника. Согласно приговору, имущество В.Алекперова должно быть конфисковано и передано потерпевшему предпринимателю Акифу Гурбанову.

Недовольные приговором В.Алекперов и потерпевшие обратились с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.