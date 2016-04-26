​Суд снизил меру наказания для торговца наркотиками

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Али Гулиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям изменен. Так, мера наказания А.Гулиева была снижена на 2 года, с 8 до 6 лет.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции в 2015 году Али Гулиев был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Он обвинялся по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 января 2016 года А.Гулиев был осужден на 8 лет лишения свободы. Он подал апелляционную жалобу.