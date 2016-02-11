Суд рассмотрел заявление о временном выезде из страны Лейлы и Арифа Юнус

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Директор Института мира и демократии Лейла Юнус и ее муж Ариф Юнус подали заявление в Ясамальский районный суд для получения разрешения на временный выезд за пределы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, согласно врачебному заключению, Лейла Юнус страдает хроническим гепатитом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, крупный камень в желчном пузыре с осложнениями панкреатита вызывают резкие боли в животе, и есть необходимость в ее госпитализации, экстренном проведении операции по холецистэктомии: "Ариф Юнус страдает жизненно опасной артериальной гипертензией (3-я степень, 240/120), неизвестными болями в задней части шеи, состояние после 2 параличей. Для предотвращения будущих осложнений, а также смерти больного необходим контроль в высокоспециализированной больнице".

Адвокат отметил, что заявление было рассмотрено сегодня в Ясамальском районном суде по председательством судьи Азера Тагиева. Исковое заявление было отклонено.

На решение суда будет подана апелляционная жалоба.