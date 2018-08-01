Суд продлил срок ареста убившего в Сальяне жену и четырех дочерей мужчины и его сына

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде рассмотрено представление следственного органа по поводу продления срока ареста убившего в Сальяне жену и четырех дочерей Фархада Алиева и его сына Фагана Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова огласили приговор, согласно которому представление следственного органа было удовлетворено частично, а срок ареста обоих лиц продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что на основе поступившей в Сальянскую районную прокуратуру информации об умышленном убийстве местной жительницы Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей и захоронении в подвале их дома, сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. При участии судмедэкспертов был проведен осмотр места происшествия и обнаружено захоронение останков частей тел.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа в составе сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны супруг М.Алиевой Фархад Алиев и ее сын Фаган Алиев.

Затем в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.