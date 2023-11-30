Суд приговорил обвиняемого в госизмене к 17,5 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор обвиняемому по статье о государственной измене Айдыну Закиеву.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор обвиняемому по статье о государственной измене Айдыну Закиеву.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Махмуда Агаларова вина обвиняемого была признана доказанной.

Решением суда, А.Закиев приговорен к 17 с половиной годам лишения свободы.

Отметим, что Служба Государственной Безопасности задержала Айдына Закиева в 2021 году на основании обоснованных подозрений в том, что он в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики оказывал помощь представителям спецслужб Армении в проведении враждебной деятельности против нашей страны.