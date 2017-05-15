Суд по делу Акифа Човдарова продолжен

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе, прошедшем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, было объявлено о повторной неявке в суд адвоката С. Мамедова Джавида Рзазаде.

Как заявил журналистам защитник Акифа Човдарова Камандар Насибов, прокурор в своем выступлении заявил, что если адвокат не является на заседания за более чем 10 дней, не имея уважительной причины, он должен быть заменен другим адвокатом, а судебное заседание продолжено.

Прокурор отметил, что некоторые эпизоды, не имеющие отношения к Салиму Мамедову, можно рассмотреть во время заседания суда. Адвокат К. Насибов и другие защитники обвиняемых выразили протест выступлению государственного обвинителя: "Я заявлял уже, если некоторые эпизоды не имеют отношения к Салиму Мамедову, то почему тогда им предъявлены обвинения как организованной преступной группировке? Если к делу подключится новый адвокат, тогда он потребует времени для ознакомления с делом. К тому же Салим Мамедов заявил о том, что не хочет нового защитника".

На процессе выступил А.Човдаров. Он заявил о том, что не хочет выражать мнение относительно адвоката: "Если я скажу одно слово, потом напишут, что люди Акифа Човдарова избили и покалечили адвоката Джавида Рзазаде". Генерал ликвидированного министерства национальной безопасности А. Човдаров высказал мнение о новостях в прессе про агентскую сеть. Он заявил о том, что это все ложь: "Прокуратура вместе со следственными органами не имеет и 10% заслуг Эльчина Бехмудова перед Азербайджаном. Про судебные процессы все пишут что попало. А что будет, если я буду называть имена? Если я заговорю, будет гражданская война, в стране будет хаос. Что будет если по чиновникам, занимающим высокие посты, будет сделано заявление?"

А. Човдаров отметил, что внесение имен агентов в обвинительный акт противоречит государственности: "Кто же будет после этого работать с государством? Это нанесение урона государственности. Внесение их имен - это неправильно".

Суд отклонил предложение прокурора.

Процесс будет продолжен 24 мая.

Отметим, что А. Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А. Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С. Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А. Алиева и бывшего завотделом О. Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А. Човдарова, С. Мамедова, А. Алиева и О. Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.