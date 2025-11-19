Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Суд перевел певицу Рагсану Исмаилову под домашний арест

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 18:57
    Суд перевел певицу Рагсану Исмаилову под домашний арест

    Сабунчинский районный суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении певицы Рагсаны Исмаиловой.

    Как сообщает Report, судья удовлетворил ходатайство защитника обвиняемой Хикмета Алиева.

    На основании частичного возмещения ущерба и достигнутого между потерпевшими и Р.Исмаиловой соглашения, примененная к ней мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена судом на домашний арест. Полиция продолжает следственные мероприятия по данному уголовному делу.

    Напомним, что Рагсана Исмаилова обвиняется в присвоении путем мошенничества золотых украшений общей стоимостью 35 тыс. манатов и денежных средств в размере $520 тыс. Ранее суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

    Həbsdə olan müğənni Rəqsanə İsmayılova ev dustaqlığına buraxılıb

    Лента новостей