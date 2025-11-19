Суд перевел певицу Рагсану Исмаилову под домашний арест

Сабунчинский районный суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении певицы Рагсаны Исмаиловой.

Как сообщает Report, судья удовлетворил ходатайство защитника обвиняемой Хикмета Алиева.

На основании частичного возмещения ущерба и достигнутого между потерпевшими и Р.Исмаиловой соглашения, примененная к ней мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена судом на домашний арест. Полиция продолжает следственные мероприятия по данному уголовному делу.

Напомним, что Рагсана Исмаилова обвиняется в присвоении путем мошенничества золотых украшений общей стоимостью 35 тыс. манатов и денежных средств в размере $520 тыс. Ранее суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.