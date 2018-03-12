Суд отказался принимать исковое заявление ОАО "Агролизинг"

12 марта, 2018 11:04

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Агролизинг" подало в суд на Фонд страхования вкладов, являющийся ликвидатором ОАО Texnikabank. Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд № 2, ОАО "Агролизинг" выдвинуло требование о деньгах. Суд отказался принимать исковое заявление. Недовольное решением ОАО "Агролизинг" подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.