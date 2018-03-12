Суд отказался принимать исковое заявление ОАО "Агролизинг"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Агролизинг" подало в суд на Фонд страхования вкладов, являющийся ликвидатором ОАО Texnikabank.
Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд № 2, ОАО "Агролизинг" выдвинуло требование о деньгах.
Суд отказался принимать исковое заявление.
Недовольное решением ОАО "Агролизинг" подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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