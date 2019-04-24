Суд оштрафовал телеканал Space на 6 тыс. манатов

Сегодня в Ясамальском районном суде состоялось судебное заседание по протоколу, составленному Национальным советом по телерадиовещанию в отношении телеканала Space TV.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюнель Акперли было объявлено решение.

По решению, протокол НСТР был удовлетворен, телеканал Space оштрафован на 6 тыс. манатов.

Отметим, что согласно данным НСТР, на передаче "Hər səhər" ("Каждое утро") на телеканале Space певец Руфат Ахундов при исполнении песни неоднократно использовал нецензурные выражения.

Прозвучавшие в эфире передачи "Hər səhər" телеканала Space нецензурные слова и выражения были обнаружены по время мониторинга НСТР.

5 апреля НСТР оштрафовал телеканал. Был составлен протокол о применении штрафа в размере 5-8 тыс. манатов в соответствии ст. 384.0.1 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета) УК. Руководителям теле- и радиоканалов было сделано устное предупреждение, чтобы ограничить приглашение в эфир Руфата Ахундова.