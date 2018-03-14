Суд оправдал врача, обвиняемого в смерти 3-летней девочки в Сумгайыте

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Сумгайытском городском суде завершился судебный процесс по уголовному делу врача-анестезиолога Медицинского центра "Real" Исмаила Гамбарова, обвиняемого в смерти 3-летнего ребенка.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ругийи Самедовой огласили приговор, согласно которому И.Гамбарова оправдали.

Отметим, что днем 16 июня 2016 года в Медицинском центре "Real" в Сумгайыте Гурбанлы Арзу Санан гызы 2014 г.р. удалили гланды.

Ночью того же дня состояние ребенка ухудшилось и девочка скончалась. Во время экспертизы было установлена, что причиной смерти стало удушье.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 124 и 320.1 УК и врача-анестезиолога Медицинского центра "Real" привлекли к следствию в качестве подозреваемого лица.

Напомним, что в отношении И.Гамбарова не была избрана мера пресечения в виде ареста.