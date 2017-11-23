Суд объявил решение в отношении совершавшей мошенничество женщины, представлявшейся сотрудницей МНБ

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение суда в отношении обвиняемых в мошенничестве Айгюн Акимовой и Ильхама Бахшиева.

Об этом Report сообщил адвокат Адам Мамедов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева было зачитано решение суда.

По решению, приговор суда первой инстанции в отношении И. Бахшиева был изменен. Суд вынес в отношении него условное наказание.

Апелляционная жалоба А. Акимовой не удовлетворена.

Отметим, что А. Акимова, представляясь предпринимателям как секретный агент, должностное лицо ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), совершила в отношении них мошенничество на сумму 1 млн манатов. Согласно обвинительному акту, в данном уголовном деле она действовала сообща с И. Бахшиевым. Они обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Акимова приговорена к 12-ти, а И. Бахшиев - к 3-м годам тюремного заключения.

Напомним, что владелец торгового центра AMAY Абдулла Абдуллаев дал показания в качестве свидетеля по делу. При допросе он сказал, что не состоял в браке с бизнесвумен из Нахчывана А. Акимовой, однако в свидетельстве о рождении ее детей указан в качестве отца.