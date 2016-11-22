 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд над задержанными по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе: будут распечатаны телефонные переговоры

    На процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова было объявлено об изучении документов

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова было объявлено об изучении документов.

    После этого адвокат Ф.Садыгова выступил с ходатайством. 

    Он попросил обратиться в Azercell для распечатки телефонных переговоров своего подзащитного. 

    Ходатайство было удовлетворено.

    Процесс отложен до неопределенного дня.

    Отметим, что происшествие произошло 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар.

    Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Ф.Садыгов, директор компании З.Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Н.Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Напомним, что Н.Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi