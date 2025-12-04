Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Армении.

Как сообщает Report, в судебном заседании принимают участие обвиняемые, их защитники, потерпевшие, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых.