Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых
Происшествия
- 04 декабря, 2025
- 14:49
В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Армении.
Как сообщает Report, в судебном заседании принимают участие обвиняемые, их защитники, потерпевшие, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.
Судебный процесс продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых.
