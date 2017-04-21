Суд над мужчиной, обвиняемым в удушении в Шемахе сестры, пройдет в закрытом режиме

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание суда по уголовному делу Рафаэля Йолчуева, обвиняемого в удушении сестры.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева объявили, что суд будет закрытым.

Судья отметил, что в уголовном деле есть моменты, связанные с интимными отношениями: "Поэтому, процесс будет закрытым, чтобы посторонние не смогли ознакомиться с материалами дела".

Затем прокурор объявил обвинительный акт.

Р.Йолчуев признал себя виновным по объявленному обвинению. В своих показаниях он заявил, что его сестра находилась в интимной связи с другим мужчиной. Стало известно, что на закрытом заседании заявили о признании законной наследницей убитой Я.Арзухановой ее дочери.

Очередной судебный процесс назначен на 27 апреля.

Отметим, что убийство произошло в Шемахинском районе в января этого года. Во время драки, произошедшей на почве семейного конфликта между местным жителем Йолчуевым Рафаэлем Сабрхан оглу 1977 г.р. и его сестрой Арзухановой Ясемен Сабрхан гызы 1981 г.р., мужчина задушил сестру.

По предварительной версии, поспорив с мужем, Я.Арзуханова уехала в Баку. Затем Р.Йолчуев отвез сестру из Баку в Шемаху и убил. Мужчина добровольно сдался полиции.

Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.