Суд Грузии отменил решение об аресте гражданина Азербайджана

Апелляционный суд Грузии отменил решение Тбилисского городского суда об аресте сроком на 4 года гражданина Азербайджана Гурбана Алиева в октябре прошлого года.

Апелляционный суд Грузии отменил решение Тбилисского городского суда от октября прошлого года об аресте сроком на 4 года гражданина Азербайджана Гурбана Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил его адвокат, учредитель Ассоциации азербайджанских адвокатов Грузии Али Бадиров.

По словам А.Бадирова, вышестоящая судебная инстанция, не допросив ни одного нового свидетеля, сочла обвинения в отношении защищаемого им лица необоснованными. Адвокат отметил, что принятое решение подтвердило, что Гурбана Алиева оклеветали.

Гурбан Алиев являлся тренером юношеской футбольной команды "Марнеули". В 2019 году он был обвинен в совершении насильственных действий сексуального характера.