Суд аннулировал протокол Палаты надзора над финансовыми рынками

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана составила протокол в отношении ООО Original Motors.

Как сообщает Report, в протоколе № 150 Палаты от 29 августа 2017 года говорится, что согласно информации и документам, предоставленным из ОАО Paşabank, юридическое лицо ООО Original Motors согласно платежному поручению, перечислила 22 декабря 2016 года со своего банковского счета аванс в размере 121 тыс. евро за пределы Азербайджанской Республики. В протоколе отмечается, что, несмотря на 180 дней, минувших со дня данной операции, таможенной декларации, подтверждающей ввоз в страну товаров на данную сумму, банку не представлено, перечисленные заранее за границу валютные средства не возвращены.

Сумгайытский городской суд признал ООО виновным по статье 430.4 (За невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги, — должностные лица подвергаются штрафу в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, юридические лица — в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка) Кодекса административных проступков АР.

Согласно решению, суд обязал компанию выплатить штраф в размере 20% от 121 тысяч евро.

Недовольное решением ООО Original Motors подало апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд жалобу удовлетворил, решение суда первой инстанции отменено, протокол Палаты был аннулирован.