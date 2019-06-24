Студент Западно-Каспийского университета получил ножевое ранение

Студент Западно-Каспийского университета получил ножевое ранение

24 июня, 2019 16:41

https://report.az/storage/news/9d2183ab6e6622105377086a7352ffef/bf5fba82-042d-4109-b297-4e6f9eb99155_292.jpg В Баку студенту-иностранцу нанесли ножевое ранение. Как сообщает Report, гражданин Шри-Ланки 33-летний Конара Мудиям Силаге Дамт Налинда Ариада Са госпитализирован. В ходе расследований выяснилось, что ножевое ранение ему нанес проживающий с ним в одной комнате земляк Агаруда Джус Афаимилге Румеш Хемашандра. Обе стороны утверждают, что инцидент произошел по неосторожности. По факту ведется расследование. Отметим, что оба являются студентами Западно-Каспийского университета.

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