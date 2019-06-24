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Студент Западно-Каспийского университета получил ножевое ранение

Студент Западно-Каспийского университета получил ножевое ранение

В Баку студенту-иностранцу нанесли ножевое ранение. 

Как сообщает Report, гражданин Шри-Ланки 33-летний Конара Мудиям Силаге Дамт Налинда Ариада Са госпитализирован. 

В ходе расследований выяснилось, что ножевое ранение ему нанес проживающий с ним в одной комнате земляк Агаруда Джус Афаимилге Румеш Хемашандра. 

Обе стороны утверждают, что инцидент произошел по неосторожности. 

По факту ведется расследование. 

Отметим, что оба являются студентами Западно-Каспийского университета. 

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