Студент Западно-Каспийского университета получил ножевое ранение

В Баку студенту-иностранцу нанесли ножевое ранение.
Как сообщает Report, гражданин Шри-Ланки 33-летний Конара Мудиям Силаге Дамт Налинда Ариада Са госпитализирован.
В ходе расследований выяснилось, что ножевое ранение ему нанес проживающий с ним в одной комнате земляк Агаруда Джус Афаимилге Румеш Хемашандра.
Обе стороны утверждают, что инцидент произошел по неосторожности.
По факту ведется расследование.
Отметим, что оба являются студентами Западно-Каспийского университета.
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