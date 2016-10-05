Студент экономического университета получил ножевые ранения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Cтуденту одного из университетов Баку нанесены ножевые ранения. Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Сообщается, что ножевое ранение в грудную область было нанесено Санану Гулиеву, проживающему в общежитии Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), расположенному по адресу А. Герайбейли 25 поселка Дарнагюль.

Он был помещен в Клинический медицинский центр №1.

Пока неизвестно, кто нанес С. Гулиеву ранения. По факту проводится расследование.