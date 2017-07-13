Столкнувшиеся автомобили снесли ограду Ясамальского кладбища - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

© Report.az

Добавлено видео

*** 11:29

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло ДТП, столкнулись два автомобиля.

Как сообщает Report, на улице Шарифзаде 6 автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 10-OT-201, двигавшийся на высокой скорости, потеряв управление, выехал на обочину и врезался в припаркованный автомобиль марки "Газель". В результате обоим автомобилям нанесен ущерб. Кроме того, во время аварии разрушена ограда кладбища.

После аварии водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия. Ведется расследование для определения личности водителя.