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    Столкнувшиеся автомобили снесли ограду Ясамальского кладбища - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Ведется расследование для определения личности водителя© Report.az

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    *** 11:29

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло ДТП, столкнулись два автомобиля.

    Как сообщает Report, на улице Шарифзаде 6 автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 10-OT-201, двигавшийся на высокой скорости, потеряв управление, выехал на обочину и врезался в припаркованный автомобиль марки "Газель". В результате обоим автомобилям нанесен ущерб. Кроме того, во время аварии разрушена ограда кладбища.

    После аварии водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия. Ведется расследование для определения личности водителя.

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