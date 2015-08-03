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    Столкнулись трактор и два автомобиля, есть погибший

    По факту ведется расследование Главным управлением государственной дорожной полиции

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Губе трактор столкнулся с легковыми автомобилями. 

    Как сообщает Report, об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД). 

    В селе Гарачай трактор марки "Т-40", управляемый жителем села I Нюгеди Эльвином Гасановым, столкнулся с автомобилем, управляемым  жителем города Баку Гудратом Монсумовым, и автомобилем, управляемым жителем Сумгаита Алисой Мамедовым. 

    В результате пассажир Г.Монсумова - житель Абшеронского района Вюсал Гасанов был госпитализирован и скончался в больнице. 

    По факту ведется расследование Главным управлением государственной дорожной полиции.

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