Столкнулись трактор и два автомобиля, есть погибший

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Губе трактор столкнулся с легковыми автомобилями.

Как сообщает Report, об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

В селе Гарачай трактор марки "Т-40", управляемый жителем села I Нюгеди Эльвином Гасановым, столкнулся с автомобилем, управляемым жителем города Баку Гудратом Монсумовым, и автомобилем, управляемым жителем Сумгаита Алисой Мамедовым.

В результате пассажир Г.Монсумова - житель Абшеронского района Вюсал Гасанов был госпитализирован и скончался в больнице.

По факту ведется расследование Главным управлением государственной дорожной полиции.