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Report Georgia

Стало известно, когда в Баку пустят дополнительные автобусы

Стало известно, когда в Баку пустят дополнительные автобусы В связи со смягчением особого карантинного режима и растущим спросом на общественный транспорт с 10 августа начнут действовать дополнительные экспресс-линии M1 A, M2 A и M8
Происшествия
9 августа 2020 г. 15:28
Стало известно, когда в Баку пустят дополнительные автобусы
Report

В связи со смягчением особого карантинного режима и растущим спросом на общественный транспорт с 10 августа начнут действовать дополнительные экспресс-линии M1 A, M2 A и M8.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, на линии, которые будут действовать с 06:30 до 21:00, будут пущены 12-метровые современные и комфортабельные автобусы ООО BakuBus.

В соответствии со спросом будут привлечены и 18-метровые автобусы.

Отметим, что линии M9 и M10 начнут действовать в ближайшие дни. Линии M1 A и M2 A, которые уже несколько дней действуют в тестовом режиме, носят характер вспомогательных для линий M1 и M2.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda xəttə buraxılacaq əlavə avtobusların vaxtı açıqlandı

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