Стали известны подробности самоубийства школьника в Загатале

Закатала. 1 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности самоубийства ученика 4-го класса в Загатальском районе.

Как сообщает местное бюро Report, тело жителя села Мухак Хафиза Назим оглы Мамедова 2007 г.р. было обнаружено повешенным на чердаке во дворе дома. Во время инцидента в доме находились его мать и 15-летний брат. Занимающийся выпасом животных отец Х.Мамедова Назим Мамедов за несколько часов до этого отправился на пастбище.

Как сообщили Report родители, за пару часов до инцидента Х.Мамедов сказал, что идет заниматься к живущей по соседству однокласснице:

"Он вышел от соседей и вернулся с братом домой, чтобы разместить скотину в сарае. Пока его брат был в стойле, он на чердаке обвязал вокруг шеи веревку, предназначенную для привязывания скота, и подложил под ноги 3-4 кирпича".

Родители предполагают, что 11-летний Хафиз случайно зацепился за веревку и задушил себя во время игры:

"Возможно, подложенные под ноги кирпичи соскользнули, веревка затянулась и удушила его. Хафиз не страдал душевными расстройствами, не было психологических проблем и причин для самоубийства. Откуда ему было знать, что такое самоубийство, повешение? Просто он любил играть в игры".

Мать девочки, к которой он ходил заниматься, сказала, что Хафиз и ее дочь вместе сделали занятия и попрощались:

" Хафиз был воспитанным и образованным ребенком. Хорошо учился, помогал семье в хозяйственных делах. Он ушел от нас к себе домой, но не прошло и некоторого времени, как мы услышали, что он повесился".

Учителя мальчика также подтверждают, что он хорошо учился и до сих пор не имел никаких проблем.

По факту в Загатальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется расследование.