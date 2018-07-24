Стали известны имена 12 лиц, обвиняемых вместе с Фадаей Лачын - СПИСОК

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Баку стали известны имена 13 человек, обвиняемых в оказании помощи в бегстве заключенным.

Как сообщает Report, по уголовному делу обвиняются певица Фадая Лачын, экс-командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, трое сотрудников Пенитенциарной службы - начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и другой заместитель начальника караула Турал Поладханов, а также Али Агами, Гюнай Атакишиева, таксист Магомед Гаджиев, Агиль Наджафов, Анар Аскеров, Исрафиль Солтанов, Шахмар Бейализаде и Тарлан Зейналов.

Согласно обвинительному акту, семеро признаны в качестве потерпевших - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов.

Экс-командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев обвиняется по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 179.3.1 (Присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что подготовительное заседание по уголовному делу под председательством судьи Азада Меджидова начнется 3 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачин) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Напомним, что по уголовному делу обвиняются 13 лиц, 1 человек находится в розыске.