Стали известны детали нападения в Абшеронском филиале Kapital Bank

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел обнародовало детали нападения на Абшеронский филиал ОАО Kapital Bank. Как сообщил Report заместитель начальника пресс-службы МВД Эхсан Захидов, с целью совершения заранее запланированного ограбления водитель-инкассатор филиала Хикмет Алиев в конце рабочего дня вошел в банк.

По его словам, ночью гражданский сотрудник охранного управления Абшеронского района Гамлет Шихалиев услышал звуки изнутри и обнаружил спрятавшегося там водителя, после чего Х.Алиев с ножом напал на охранника: "В это время выстрелило табельное оружие охранника и пуля попала в него самого.

Водитель воспользовался тем, что охранника ранило в колено, убежал с места происшествия. Несмотря на это, прибывшие на место преступления сотрудники охранного управления Абшеронского района задержали Хикмета Алиева по горячим следам и передали в соответствующие органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие".