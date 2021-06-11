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Стала известна дата суда над воевавшим в Карабахе иностранцем - ОБНОВЛЕНО

Стала известна дата суда над воевавшим в Карабахе иностранцем - ОБНОВЛЕНО Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.
Происшествия
11 июня 2021 г. 15:50
Стала известна дата суда над воевавшим в Карабахе иностранцем - ОБНОВЛЕНО
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Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Как сообщает Report, подготовительное заседание Бакинского суда по тяжким преступлениям назначено на 23 июня.

Судебное заседание будет проходить под председательством судьи Самира Алиева.

09.51

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Как сообщает Report, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Самира Алиева. Время судебного заседания пока неизвестно.

Отметим, что в отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, являющегося гражданином России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

В Сабаильском районном суде в отношении Э.Дубакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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