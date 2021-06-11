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В Баку судят воевавшего в Карабахе иностранца

В Баку судят воевавшего в Карабахе иностранца Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.
Происшествия
11 июня 2021 г. 09:51
В Баку судят воевавшего в Карабахе иностранца
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Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Как сообщает Report, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Самира Алиева. Время судебного заседания пока неизвестно.

Отметим, что в отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, являющегося гражданином России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

В Сабаильском районном суде в отношении Э.Дубакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на английском языке One more foreigner fighting for Armenia in Karabakh facing trial
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