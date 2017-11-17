США расширили военное присутствие в Афганистане

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Число американских военнослужащих в Афганистане сейчас составляет примерно 14 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на брифинге сообщил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"В Афганистане число, с которым мы работали, составляло приблизительно 11 тысяч. Как вы знаете, мы только что завершили переброску туда сил, так что новая цифра для Афганистана теперь составляет примерно 14 тысяч. Может быть, немного больше или немного меньше, в зависимости от миссии", - сказал он.

Маккензи также подтвердил, что в Сирии находятся 503 военнослужащих США, а в Ираке - 5262. "Это те цифры, с которыми мы работаем сегодня", - резюмировал он.