Суд продлил арест экс-главы ИВ Балакяна

В отношении бывшего главы исполнительной власти Балакянского района Ислама Рзаева, задержанного Службой государственной безопасности, срок меры пресечения в виде ареста продлен на три месяца.

По информации Report, соответствующее решение принято Сабаильским районным судом.

Отметим, что в октябре 2025 года в результате операции, проведенной СГБ в Исполнительной власти Балакянского района, был задержан бывший глава исполнительной власти И. Рзаев. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.