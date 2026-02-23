Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Суд продлил арест экс-главы ИВ Балакяна

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 10:30
    Суд продлил арест экс-главы ИВ Балакяна

    В отношении бывшего главы исполнительной власти Балакянского района Ислама Рзаева, задержанного Службой государственной безопасности, срок меры пресечения в виде ареста продлен на три месяца.

    По информации Report, соответствующее решение принято Сабаильским районным судом.

    Отметим, что в октябре 2025 года в результате операции, проведенной СГБ в Исполнительной власти Балакянского района, был задержан бывший глава исполнительной власти И. Рзаев. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb
