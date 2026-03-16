    Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    • 16 марта, 2026
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    Председатель Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана Марлен Маматалиев и посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов обсудили в Бишкеке развитие межпарламентского сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает парламент Кыргызстана.

    "Стороны обменялись мнениями по вопросам развития политико-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Председатель Марлен Маматалиев отметил, что развитие партнерства с братским Азербайджаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана", - говорится в сообщении.

    Маматалиев отметил, что теплые отношения между руководителями двух государств способствуют расширению политического диалога и активному развитию сотрудничества во всех сферах.

    Председатель Жогорку Кенеша также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия с Милли Меджлисом Азербайджана. "Нам также необходимо активно продолжать контакты на уровне профильных комитетов и депутатских групп дружбы. Парламентская дипломатия играет особую роль в развитии стратегического партнерства между двумя странами", - сказал он.

    В свою очередь Гандилов поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и передал приветствие председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Он также проинформировал о реализуемых между двумя странами проектах, включая инициативы, осуществляемые через Азербайджано-Кыргызский фонд развития, уставный капитал которого увеличен до $100 млн.

    Марлен Маматалиев Латиф Гандилов Азербайджано-кыргызские отношения
    Azərbaycan və Qırğızıstan parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Kyrgyz, Azerbaijani officials discuss expanding inter-parliamentary cooperation
