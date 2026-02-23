İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    • 23 fevral, 2026
    • 10:22
    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılan Balakən rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı İslam Rzayev barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri 3 ay müddətinə uzadılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Səbail Rayon Məhkəməsində qərar qəbul olunub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin oktyabr ayında Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində DTX-nin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində sabiq icra başçısı İ.Rzayev saxlanılıb.

    İslam Rzayev AR Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (külli miqdarda mənimsəmə) və 311.3.2 (təkrar rüşvət alma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Balakən rayonu İcra başçısı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti həbs qətimkan

    Son xəbərlər

    10:26
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:22

    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    10:20

    "Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:19

    Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:18

    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:09

    Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinib

    Elm və təhsil
    10:06

    Vüqar Bayramov işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərara aydınlıq gətirib

    Sosial müdafiə
    10:00
    Foto
    Video

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Biznes
    09:59

    Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti