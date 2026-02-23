Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb
Hadisə
- 23 fevral, 2026
- 10:22
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılan Balakən rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı İslam Rzayev barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri 3 ay müddətinə uzadılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Səbail Rayon Məhkəməsində qərar qəbul olunub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin oktyabr ayında Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində DTX-nin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində sabiq icra başçısı İ.Rzayev saxlanılıb.
İslam Rzayev AR Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (külli miqdarda mənimsəmə) və 311.3.2 (təkrar rüşvət alma) maddələri ilə ittiham olunur.
Son xəbərlər
10:26
Foto
Video
Gəncədə qanunsuz tikili sökülübHadisə
10:22
Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıbHadisə
10:20
"Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçiribFutbol
10:19
Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
10:18
Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:09
Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinibElm və təhsil
10:06
Vüqar Bayramov işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərara aydınlıq gətiribSosial müdafiə
10:00
Foto
Video
Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edibBiznes
09:59