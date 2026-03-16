    SOCAR одержала победу в арбитражном процессе по искам, поданным Palmali

    Энергетика
    • 16 марта, 2026
    • 14:09
    SOCAR одержала победу в арбитражном процессе по искам, поданным Palmali

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) одержала победу по арбитражным искам Группы компаний Palmali, связанным с продажей десяти судов компанией Palmali компании SOCAR в начале 2017 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкое издание "Ekonomim".

    Группа Palmali, управляемая азербайджано-турецким предпринимателем Мубаризом Мансимовым, инициировала арбитражный процесс, выдвинув иски в июне 2023 года. Процесс завершился трехнедельными слушаниями, проведенными в Лондоне, Великобритания, в ноябре 2025 года.

    В ходе слушаний Мубариз Мансимов и другие свидетели со стороны Palmali дали показания. Palmali в ходе разбирательств представляли несколько английских и американских юридических фирм, а также команда английских адвокатов.

    В решении, вынесенном в феврале 2026 года арбитражный трибунал в составе трех человек установил, что иски Palmali не имеют ни правовых, ни фактических оснований, и полностью отклонил их по нескольким основаниям. В соответствии с арбитражными правилами Лондонской ассоциации морских арбитров и английским правом, которое стороны согласовали в качестве применимого к спору, решение является окончательным и обязательным и не подлежит апелляционному обжалованию.

    Мубариз Мансимов Группа компаний Palmali Арбитражный суд Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlib
    SOCAR successfully defends claims brought by Palmali Group
