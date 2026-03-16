SOCAR одержала победу в арбитражном процессе по искам, поданным Palmali

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) одержала победу по арбитражным искам Группы компаний Palmali, связанным с продажей десяти судов компанией Palmali компании SOCAR в начале 2017 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкое издание "Ekonomim".

Группа Palmali, управляемая азербайджано-турецким предпринимателем Мубаризом Мансимовым, инициировала арбитражный процесс, выдвинув иски в июне 2023 года. Процесс завершился трехнедельными слушаниями, проведенными в Лондоне, Великобритания, в ноябре 2025 года.

В ходе слушаний Мубариз Мансимов и другие свидетели со стороны Palmali дали показания. Palmali в ходе разбирательств представляли несколько английских и американских юридических фирм, а также команда английских адвокатов.

В решении, вынесенном в феврале 2026 года арбитражный трибунал в составе трех человек установил, что иски Palmali не имеют ни правовых, ни фактических оснований, и полностью отклонил их по нескольким основаниям. В соответствии с арбитражными правилами Лондонской ассоциации морских арбитров и английским правом, которое стороны согласовали в качестве применимого к спору, решение является окончательным и обязательным и не подлежит апелляционному обжалованию.